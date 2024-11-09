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Сегодня, 09:00

«Динамо» — «Пари НН»: время начала матча РПЛ и где смотреть онлайн

«Динамо» встретится с «Пари НН» в матче 15-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче 15-го тура чемпионата России в субботу, 9 ноября. Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30.

В прямом эфире матч покажет телеканал и сайт «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до игры и также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН». Основные события игры в Петровском парке можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Пари НН

В 14 турах «Динамо» набрало 27 очков, «Пари НН» — 15. В предыдущем туре динамовцы сыграли вничью с «Ростовом» на своем поле (1:1), а нижегородцы победили «Ахмат» в гостях (2:0).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)

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