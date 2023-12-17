«Динамо» планирует провести 11 контрольных матчей во время зимних сборов

Стало известно расписание зимних тренировочных сборов «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, бело-голубые выйдут из отпуска 11 января и в этот день пройдут медобследование. 13-го числа команда отправится на первый сбор в Доху (Катар), который продлится до 25 января. В рамках этого сбора запланирован один контрольный матч.

Следующие два сбора «Динамо» будут проходить в Белеке (Турция) — с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля. На первом сборе динамовцы сыграют шесть товарищеских матчей, на втором — четыре.

Точные даты игр и соперники станут известны позднее. Также отмечается, что количество товарищеских встреч может меняться.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимнего перерыва московская команда встретится с «Локомотивом».