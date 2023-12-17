Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:28

«Динамо» планирует провести 11 контрольных матчей во время зимних сборов

Алина Савинова
Telegram Дзен

Стало известно расписание зимних тренировочных сборов «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, бело-голубые выйдут из отпуска 11 января и в этот день пройдут медобследование. 13-го числа команда отправится на первый сбор в Доху (Катар), который продлится до 25 января. В рамках этого сбора запланирован один контрольный матч.

Следующие два сбора «Динамо» будут проходить в Белеке (Турция) — с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля. На первом сборе динамовцы сыграют шесть товарищеских матчей, на втором — четыре.

Точные даты игр и соперники станут известны позднее. Также отмечается, что количество товарищеских встреч может меняться.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимнего перерыва московская команда встретится с «Локомотивом».

Источник: https://t.me/fcdynamo/19727
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Костомаров подробно рассказал о болезни и жизни после ампутации
ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и вратаря Федотова
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Рианчо: «Испанские тренеры — одни из лучших в мире. Неудивительно, что в РПЛ их много»
В «Оренбурге» заявили, что рассчитывают на Деограсию
Медведев: «Конечно, «Ростов» должен быть выше 10-го места»
Тикнизян назвал свою трансферную стоимость
Фролов оценил выступление «Крыльев Советов» в первой части сезона РПЛ на твердую четверку
Быстров недоволен игрой «Зенита» в этом сезоне РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В «Оренбурге» заявили, что рассчитывают на Деограсию

Рианчо: «Испанские тренеры — одни из лучших в мире. Неудивительно, что в РПЛ их много»