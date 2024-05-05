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Сегодня, 18:24

Гол Нгамале на 90+5-й минуте принес «Динамо» победу над «Сочи», Тюкавин забил супергол

«Динамо» вырвало победу над «Сочи» благодаря голу на 90+5-й минуте
Руслан Минаев
Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» дома победило «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ — 3:2.

Счет в игре открыл Константин Тюкавин, который забил ударом пяткой, поймав вратаря гостей Максима Рудакова на противоходе.

На 83-й минуте форвард гостей Сауль Гуарирапа сравнял счет, но спустя две минуты хавбек бело-голубых Бителло снова вывел хозяев вперед. На 90-й минуте Игнасио Сааведра забил второй гол гостей. На 90+5-й минуте полузащитник «Динамо» Муми Нгамале установил окончательный счет в матче.

«Динамо» набрало 50 очков и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ. На втором месте идет «Краснодар» (50 очков), третий — «Зенит» (50 очков и один матч в запасе). «Сочи» с 20 очками занимает последнее место в таблице чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:2
Сочи
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
21
230
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