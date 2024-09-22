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Сегодня, 22:44

«Динамо» побеждало только в одном дерби, когда забивало быстрый гол «Спартаку»

Кирилл Бурдаков
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«Спартак» не удержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче 9-го тура РПЛ — 2:2.

Бело-голубые выиграли только одно дерби, начавшееся с быстрого гола в ворота «Спартака». Зато красно-белые в подобных ситуациях добыли четыре волевые победы и четырежды сыграли вничью.

Все матчи чемпионата, в которых «Динамо» забивало «Спартаку» до 10-й минуты

Дата

Стадион

Счет

Голы

31.10.1992

Динамо

2:5

Кобелев, 3 (1:0). Радченко, 9 (1:1). Ледяхов, 26 (1:2). Радченко, 49 (1:3). Радченко, 64 (1:4). Ледяхов, 73 (1:5). Скляров, 80 (2:5).

12.05.2001

Динамо

1:1

Гогниев, 8 (1:0). Ширко, 28 (1:1)

25.08.2001

Динамо

1:2

Хазов, 3 (1:0). Василюк, 28 (1:1). Робсон, 35 (1:2).

17.08.2003

Динамо

3:2

Корчагин, 3 (1:0). Булыкин, 16 (2:0). Мойзес, 67 (2:1). Титов, 82 (2:2). Харлачев, 88 (3:2)

13.09.2009

Арена Химки

1:1

Ропотан, 8 (1:0). Баженов, 74 (1:1).

02.05.2012

Лужники

1:1

Кураньи, 3 (1:0). Ари, 48 (1:1)

10.08.2014

Арена Химки

1:2

Кокорин, 2 (1:0). Дзюба, 17 (1:1). Дзюба, 51 (1:2).

07.04.2024

ВТБ Арена

1:2

Чавес, 5 — с пенальти (1:0). Соболев, 74 (1:1). Соболев, 87 (1:2).

22.09.2024

Лукойл Арена

2:2

Тюкавин, 3 (1:0). Угальде, 7 (1:1). Барко, 23 — с пенальти (1:2). Тюкавин, 90+5 (2:2)
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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