«Динамо» побеждало только в одном дерби, когда забивало быстрый гол «Спартаку»

«Спартак» не удержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче 9-го тура РПЛ — 2:2.

Бело-голубые выиграли только одно дерби, начавшееся с быстрого гола в ворота «Спартака». Зато красно-белые в подобных ситуациях добыли четыре волевые победы и четырежды сыграли вничью.

Все матчи чемпионата, в которых «Динамо» забивало «Спартаку» до 10-й минуты