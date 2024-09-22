«Динамо» побеждало только в одном дерби, когда забивало быстрый гол «Спартаку»

Сегодня, 22:44
«Спартак» не удержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче 9-го тура РПЛ — 2:2.
Бело-голубые выиграли только одно дерби, начавшееся с быстрого гола в ворота «Спартака». Зато красно-белые в подобных ситуациях добыли четыре волевые победы и четырежды сыграли вничью.
Все матчи чемпионата, в которых «Динамо» забивало «Спартаку» до 10-й минуты
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
31.10.1992
|
Динамо
|
2:5
|
Кобелев, 3 (1:0). Радченко, 9 (1:1). Ледяхов, 26 (1:2). Радченко, 49 (1:3). Радченко, 64 (1:4). Ледяхов, 73 (1:5). Скляров, 80 (2:5).
|
12.05.2001
|
Динамо
|
1:1
|
Гогниев, 8 (1:0). Ширко, 28 (1:1)
|
25.08.2001
|
Динамо
|
1:2
|
Хазов, 3 (1:0). Василюк, 28 (1:1). Робсон, 35 (1:2).
|
17.08.2003
|
Динамо
|
3:2
|
Корчагин, 3 (1:0). Булыкин, 16 (2:0). Мойзес, 67 (2:1). Титов, 82 (2:2). Харлачев, 88 (3:2)
|
13.09.2009
|
Арена Химки
|
1:1
|
Ропотан, 8 (1:0). Баженов, 74 (1:1).
|
02.05.2012
|
Лужники
|
1:1
|
Кураньи, 3 (1:0). Ари, 48 (1:1)
|
10.08.2014
|
Арена Химки
|
1:2
|
Кокорин, 2 (1:0). Дзюба, 17 (1:1). Дзюба, 51 (1:2).
|
07.04.2024
|
ВТБ Арена
|
1:2
|
Чавес, 5 — с пенальти (1:0). Соболев, 74 (1:1). Соболев, 87 (1:2).
|
22.09.2024
|
Лукойл Арена
|
2:2
|
Тюкавин, 3 (1:0). Угальде, 7 (1:1). Барко, 23 — с пенальти (1:2). Тюкавин, 90+5 (2:2)