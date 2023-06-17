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Сегодня, 19:34

«Динамо» поборется с «Локомотивом» за аргентинского полузащитника Веру

Алина Савинова
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«Динамо» готово составить конкуренцию «Локомотиву» в борьбе за аргентинского хавбека «Оренбурга» Лукаса Веру, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, московская команда заинтересована в приглашении футболиста. Отмечается, что Марцел Личка, который с большей долей вероятности станет новым главным тренером «Динамо», высоко ценит игровые возможности Веры и считает, что аргентинец может стать важным игроком в составе бело-голубых в следующем сезоне. При этом, оренбургский клуб не намерен расставаться с хавбеком. Также Веру хочет приобрести «Локомотив».

В минувшем сезоне РПЛ 23-летний футболист провел 27 матчей, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

«Динамо» по итогам сезона-2022/23 заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005168515_dinamo_poboretsya_s_lokomotivom_za_veru
Лукас Вера
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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