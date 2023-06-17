«Динамо» поборется с «Локомотивом» за аргентинского полузащитника Веру

«Динамо» готово составить конкуренцию «Локомотиву» в борьбе за аргентинского хавбека «Оренбурга» Лукаса Веру, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, московская команда заинтересована в приглашении футболиста. Отмечается, что Марцел Личка, который с большей долей вероятности станет новым главным тренером «Динамо», высоко ценит игровые возможности Веры и считает, что аргентинец может стать важным игроком в составе бело-голубых в следующем сезоне. При этом, оренбургский клуб не намерен расставаться с хавбеком. Также Веру хочет приобрести «Локомотив».

В минувшем сезоне РПЛ 23-летний футболист провел 27 матчей, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

«Динамо» по итогам сезона-2022/23 заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.