«Динамо» поборется с «Локомотивом» за трансферы Евгеньева и Коваленко

«Динамо» проявляет активный интерес к своему воспитаннику, ныне защитнику «Крыльев Советов» Роману Евгеньеву и полузащитнику Александру Коваленко, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Динамо» готово вести активную борьбу с «Локомотивом» за покупку этих футболистов и всерьез интересуется приобретением как Коваленко, так и Евгеньева.

В нынешнем сезоне Евгеньев провел за «Крылья Советов» 37 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Коваленко сыграл 30 матчей за самарский клуб, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего защитника в 3 миллиона евро. Цена за Коваленко — 2,5 миллиона евро. Права на Александра принадлежат «Сочи», а в «Крыльях Советов» он выступал в сезоне-2022/2023 на правах аренды. Отметим, что агентом обоих футболистов является Павел Андреев.