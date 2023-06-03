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Сегодня, 10:05

«Динамо» поборется с «Локомотивом» за трансферы Евгеньева и Коваленко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Динамо» проявляет активный интерес к своему воспитаннику, ныне защитнику «Крыльев Советов» Роману Евгеньеву и полузащитнику Александру Коваленко, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Динамо» готово вести активную борьбу с «Локомотивом» за покупку этих футболистов и всерьез интересуется приобретением как Коваленко, так и Евгеньева.

В нынешнем сезоне Евгеньев провел за «Крылья Советов» 37 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Коваленко сыграл 30 матчей за самарский клуб, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего защитника в 3 миллиона евро. Цена за Коваленко — 2,5 миллиона евро. Права на Александра принадлежат «Сочи», а в «Крыльях Советов» он выступал в сезоне-2022/2023 на правах аренды. Отметим, что агентом обоих футболистов является Павел Андреев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dinamo-poboretsya-s-lokomotivom-za-transfery-evgen-eva-i-kovalenko/
Роман Евгеньев
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Александр Коваленко
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