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Сегодня, 01:05

«Динамо» подало апелляцию в CAS на решение по делу норвежца Норманна

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по делу норвежца Матиаса Норманна.

3 марта Пивоваров сообщил, что жалоба бело-голубых на действия футболиста удовлетворена в палате ФИФА.

«Мы подали апелляцию в CAS на решение по Матиасу Норманну. Хотим получить больше денег. Рассмотрение будет сразу по трем делам, подали [апелляции] «Аль-Раед», сам Норманн, мы. Сформировали дело, состав суда», — цитирует Пивоварова ТАСС.

20 августа 2023 года «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». В прошлом сезоне норвежский футболист выступал за «Динамо» и провел в составе бело-голубых 18 игр. Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с 27-летним игроком.

Источник: ТАСС
Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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