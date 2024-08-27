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Судейство

Сегодня, 11:32

«Динамо» подало протест на эпизод с неназначенным в ворота «Краснодара» пенальти

Константин Белов
Корреспондент
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«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по одному эпизоду матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1), об этом сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Московский клуб попросил разобрать момент с неназначенным пенальти на 85-й минуте. В данном эпизоде полузащитник «Краснодара» Александр Черников задержал руками убегавшего от него защитника «Динамо» Диего Лаксальта.

После 6 матчей «Динамо» с 12 очками идет 4-м в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает 3-е место, набрав 12 очков.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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