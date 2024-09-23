«Динамо» подало жалобу на вторую желтую карточку Маухуба

Как стало известно «СЭ», «Динамо» обратилось в ЭСК РФС с жалобой на вторую желтую карточку Эль-Мехди Маухуба, полученную в матче со «Спартаком» (2:2) на 74-й минуте.

В этом эпизоде Сергей Иванов показал марокканцу предупреждение за симуляцию после контакта футболиста с Русланом Литвиновым.

Маухуб начал игру на скамейке запасных и вышел на замену во втором тайме. Уже спустя четыре минуты после появления на поле он получил первую желтую карточку, а еще через три минуты Иванов удалил нападающего.

По итогам девяти туров «Динамо» с 17 очками занимает четвертое место в чемпионате России. «Спартак» (16) идет пятым в турнирной таблице.