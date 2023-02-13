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Сегодня, 08:55

«Динамо» подпишет контракт с новым букмекером на три года и 3 миллиарда рублей

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Стадион «Динамо» имени Льва Яшина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Динамо» близко к подписанию контракта с букмекером BetBoom. Предполагается, что контракт будет подписан до конца сезона-2025/26. То есть речь пойдет не про один миллиард рублей, а про 3 миллиарда в общей сложности.

Данная сумма складывается из масштабного сотрудничества, которое включает в себя: взаимодействия по линии медиа и соцсетей, матчевого дня, маркетинговых активаций, лайфстайла, киберспорта, медиафутбола. Нейминг стадиона не поменяется, а вот название букмекера будет присутствовать на футболках в качестве титульного спонсора клуба.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 17 встречах.

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