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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 19:34

«Динамо» полетело на матч с «Зенитом» с Бальбуэной и Маричалем, но без Фернандеса

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Роберто Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Динамо» отправилось в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом» без Роберто Фернандеса.

24-летний защитник получил травму 12 июля в товарищеском матче со «Спартаком» и пока занимается по индивидуальной программе.

При этом в Санкт-Петербург полетели два других центральных защитника — Фабиан Бальбуэна, который вернулся с Олимпиады, и Николас Маричаль, набравший форму после Кубка Америки и последовавшего отпуска.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в субботу, 10 августа и начнется в 17.30 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Николас Маричаль
Роберто Фернандес
Фабиан Бальбуэна
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