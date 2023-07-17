«Динамо» поздравило Личку с днем рождения

«Динамо» в Telegram-канале поздравило главного тренера клуба Марцела Личку с днем рождения. Чешскому специалисту исполнилось 46 лет.

«Поздравляем с днем рождения главного тренера бело-голубых! Желаем вам только побед вместе с «Динамо», — говорится в сообщении клуба.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

В первом туре РПЛ бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Встреча пройдет 21 июля в 19.00 мск.