«Динамо» поздравило Яшина с днем рождения

«Динамо» поздравило своего легендарного голкипера Льва Яшина с днем рождения. Сегодня, 22 октября, ему бы исполнилось 94 года.

«22 октября — важнейший день для каждого, кто любит спорт. Сегодня — 94 года со дня рождения Льва Яшина

Человек, изменивший футбол. Лучший вратарь в истории. Надёжный товарищ. Пример для каждого из нас. Олицетворение эпохи и футбольного клуба «Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всю свою карьеру голкипер провел в «Динамо». Футболист скончался 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.