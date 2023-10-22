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Сегодня, 10:59

«Динамо» поздравило Яшина с днем рождения

Виктория Кравченко
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«Динамо» поздравило своего легендарного голкипера Льва Яшина с днем рождения. Сегодня, 22 октября, ему бы исполнилось 94 года.

«22 октября — важнейший день для каждого, кто любит спорт. Сегодня — 94 года со дня рождения Льва Яшина

Человек, изменивший футбол. Лучший вратарь в истории. Надёжный товарищ. Пример для каждого из нас. Олицетворение эпохи и футбольного клуба «Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всю свою карьеру голкипер провел в «Динамо». Футболист скончался 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.

Яшин был признан ФИФА лучшим вратарем ХХ века. Он является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года, пятикратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. Также он является единственным вратарем в истории, получившим «Золотой мяч».

Лев Яшин
ФК Динамо (Москва)
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