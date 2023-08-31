«Динамо» пожелало удачи Сазонову в «Торино»

Сегодня, 12:01
«Динамо» в Telegram-канале подтвердило переход защитника Сабы Сазонова в «Торино». Клуб поздравил футболиста
«Желаем успехов в серии А, Саба!» — говорится в сообщении.
Контракт «Торино» с грузинским футболистом подписан до лета 2027 года.
Ранее «СЭ» сообщал, что итальянский клуб заплатит «Динамо» за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Также отмечалось, что московский клуб получит 15 процентов от последующей продажи 21-летнего грузина.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
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2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
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7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
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8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
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9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
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10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
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11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
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12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
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Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
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Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
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Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
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Ростов – Динамо
|- : -