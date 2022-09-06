«Все будет норм!» «Динамо» представило Норманна сюжетом о замене сбежавшего бойфренда

«Динамо» после объявления о переходе полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна выпустило специальный ролик. Московский клуб арендовал 26-летнего норвежца, который вернулся в Россию из Англии и не нашел команду в Европе этим летом, на один сезон.

В ролике бело-голубых три девушки — в их историях можно угадать сюжеты «Динамо», ЦСКА и «Спартака» с отъездом Гильермо Варелы, Чидеры Эджуке и Паоло Ваноли — обсуждают оставивших их молодых людей. Комментатор Георгий Черданцев сообщает по ТВ о возможности в одностороннем порядке приостанавливать браки и отношения до 1 июля 2023 года и словно дает прогноз: такого никто и никогда делать не будет.

Для подбора замены молодому человеку девушки обращаются к специальному приложению, а в ходе поиска на стадионе «ВТБ Арена» к ним присоединяется Норманн. Норвежец спрашивает на русском «У вас тут свободно?» — и вариант с ним оказывается подходящим.

Слоган гласит: «Все будет норм!»

Прошлый сезон Норманн провел в АПЛ, где в 23 матчах за «Норвич Сити» забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Контракт опорного хавбека с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 миллионов евро.