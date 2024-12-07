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Сегодня, 21:17

«Динамо» представило новую форму в ГУМе

Диана Андрющенко
Новая форма «Динамо».
Фото Артем Бухаев, «СЭ»
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«Динамо» и официальный технический партнер-экипировщик клуба Bosco представили новую форму бело-голубых.

Презентация прошла в Доме «Динамо» в ГУМе с участием руководителей «Динамо» и Bosco, игроков основы, «Динамо-2» и ЖФК «Динамо», а также болельщиков бело-голубых, сообщила пресс-служба клуба.

Завтра, 8 декабря, «Динамо» выйдет в новом комплекте на поле «ВТБ Арены» в матче против «Химок» в рамках 18-го тура РПЛ. Полевые футболисты сыграют в белых футболках и синих шортах, а вратарь — в зеленом.

«Отметим, что в дальнейшем в форме Bosco будет играть не только основной состав, но и женский футбольный клуб, и «Динамо-2», — передает пресс-служба «Динамо».

В новой форме команда будет выступать до лета 2026 года.

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Футбол
ФК Динамо (Москва)
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