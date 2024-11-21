«Динамо» пригласило ограбленного болельщика на матч с «Химками»

Сегодня, 16:45
Московское «Динамо» пригласило 16-летнего болельщика, который подвергся нападению после матча с «Амкалом», на следующую домашнюю игру команды.
В воскресенье, 17 ноября, школьник возвращался домой после товарищеского матча «Динамо» с медийной командой «Амкал». Его остановили несколько мужчин, которые отобрали у подростка атрибутику московской команды. Позже выяснилось, что нападавшие являются фанатами «Спартака». Двое из них задержаны.
«Максим или его родные, напишите нам. Мы хотим пригласить вас на следующую домашнюю игру с «Химками», а также в музей «Динамо», — говорится в сообщении бело-голубых в Telegram-канале.
Матч «Динамо» с «Химками» в 18-м туре РПЛ пройдет 8 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)