«Динамо» примет решение о подаче в суд на Норманна на следующей неделе

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил «СЭ» на вопрос о ходе разбирательства по решению полузащитника бело-голубых и «Ростова» Матиаса Норманна расторгнуть контракт с российскими клубами.

9 августа Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Причиной своего поступка футболист назвал ситуацию с дронами в «Москва-Сити».

«Все в той же стадии. Мы консультируемся сейчас с «Ростовом». На следующей неделе будем принимать решение, пойдем мы в суд вместе или по отдельности. Почему можем по отдельности? У нас разный объем требований. Думаю, что у нас позиция здесь плюс-минус одинаковая», — сказал Пивоваров «СЭ».

Норманн выступал за «Динамо» на правах аренды из «Ростова» с сентября 2022 года, срок соглашения был рассчитан на один год.

В сезоне-2023/24 27-летний норвежец принял участие в одном матче «Динамо»: он провел 45 минут в игре 1-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3), которая состоялась 21 июля. После этого футболист ни разу не попадал в заявку бело-голубых.