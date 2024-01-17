«Динамо» приобрело Лесовому авиабилеты в Москву на 18 января

Как уже сообщал «СЭ», «Динамо» предписало полузащитнику Даниилу Лесовому вернуться в расположение клуба.

По нашей информации, столичный клуб уже приобрел 26-летнему футболисту авиабилеты в Москву на четверг, 18 января — рейсами через Доху и Дубай.

Причиной срыва трансфера россиянина из «Динамо» в «Маккаби» из Хайфа может стать проблема с его оплатой.

В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.