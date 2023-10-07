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Сегодня, 15:58

«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь», посвященной осведомленности о раке молочной железы

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Динамо» присоединяется к акции «Розовый октябрь», посвященной Международному месяцу осведомленности о раке молочной железы, сообщает пресс-служба клуба.

«Рак груди — самое распространенное онкозаболевание в мире среди женщин, а успешность лечения зависит от того, насколько быстро диагностируется болезнь. Чтобы обратить внимание на важность заботы о женском здоровье, мы запускаем лимитированную коллекцию розовых свитеров. Половину вырученных средств Клуб отправит в благотворительный фонд «Дальше», который профильно занимается проблемами рака молочной железы», — говорится в заявлении клуба.

В видео принял участие главный тренер «Динамо» Марцел Личка, футболистки женской команды бело-голубых и воспитанники академии клуба.

Источник: ФК Динамо
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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