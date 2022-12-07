«Динамо» продлило контракт с 20-летним вратарем

Голкипер «Динамо» Илья купцов подписал новое соглашение с клубом до июня 2025 года, сообщает сайт бело-голубых.

20-летний голкипер является воспитанником Академии «Динамо» имени Льва Яшина. В прошлом сезоне он дебютировал в составе второй команды бело-голубых, за которую с тех пор провел 14 матчей и в 6 из них сыграл на ноль.

«Безумно счастлив продлить контракт с клубом, — отметил Купцов. — Теперь собираюсь продолжить упорно работать на тренировках, получать игровую практику в «Динамо-2» и пытаться закрепиться в основном составе».

В этом сезоне голкипер регулярно привлекается к тренировкам основного состава и уже 9 раз попадал в заявку на матчи команды Славиши Йокановича.