«Динамо» продлило контракт с генеральным директором Пивоваровым

«Динамо» продлило контракт с генеральным директором Павлом Пивоваровым, сообщает «РБ Спорт».

Пивоваров стал гендиректором бело-голубых в январе 2021 года. Ранее он работал на посту исполнительного директора «Зенита».

В сезоне 2022/23 «Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду тренировал серб Славиша Йоканович, однако он был уволен из клуба весной этого года. В июне динамовцев возглавил чешский специалист Марцел Личка.

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» сыграет против «Краснодара».