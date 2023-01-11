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Сегодня, 15:33

«Динамо» продлило контракты с двумя футболистами из второй команды

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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По информации «СЭ», «Динамо» берет на сборы двух молодых игроков и продлило контракты с двумя футболистами из «Динамо-2».

В окончательный состав на сборы основы бело-голубых попали 18-летний правый защитник Станислав Бессмертный и 19-летний центральный защитник Ян Цесь. Новые долгосрочные контракты с «Динамо» 11 января подписали защитник Бессмертный и 17-летний вингер Денис Боков, который также едет на сбор с основой.

Первый сбор команды пройдет с 12 по 22 января в Абу-Даби (ОАЭ), там бело-голубые проведут два товарищеских матча.

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