«Динамо» продлило контракты с Гладышевым и Кутицким

«Динамо» продлило контракты с форвардом Ярославом Гладышевым и защитником Александром Кутицким.

Как сообщает пресс-служба клуба, воспитанники академии бело-голубых подписали соглашения до июня 2026 года.

20-летний Кутицкий дебютировал в основной команде в феврале 2021 года и с тех пор провел 28 матчей и забил один гол. Гладышев также выступает за главную команду с прошлого года. 19-летний форвард в 28 играх забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.