«Динамо» продлило контракты с голкипером Будачевым и полузащитником Зазвонкиным

«Динамо» продлило контракты с голкипером Иваном Будачевым и полузащитником Иваном Зазвонкиным, сообщает сайт клуба.

Будачев подписал новое соглашение с клубом до лета 2027 года, Зазвонкин — до декабря 2026 года.

Будачев перешел в «Динамо» в октябре 2020 года из петербургского «Ленинградца». С тех пор 21-летний голкипер провел 36 матчей за вторую команду бело-голубых. Также на его счету 2 матча за молодежную сборную России.

Воспитанник тюменского футбола Зазвонкин пришел в Академию имени Льва Яшина весной 2020 года. С февраля 18-летний атакующий полузащитник выступает за «Динамо-2», за которое в 18 матчах этого сезона забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи. Летом Зазвонкин ездил на сборы с основной командой, после чего регулярно появляется в заявке на матчи Кубка России.