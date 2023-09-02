«Динамо» просматривало полузащитника «Бораца» Кулашина

«Динамо» проявляло интерес к боснийскому полузащитнику «Бораца» Энверу Кулашину, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, после товарищеского матча против «Бораца» (3:2) в январе 19-летний футболист приглянулся скаутскому отделу «Динамо». В этой встрече полузащитник отметился результативной передачей. Позднее скауты бело-голубых приезжали просматривать Кулашина в матче чемпионата Боснии, он произвел на них приятное впечатление. Однако «Динамо» не делало официального предложения «Борацу» по игроку.

Отмечается, что сейчас вероятность трансфера Кулашина в московский клуб маловероятна. К футболисту есть серьезный интерес из Турции.

В прошлом сезоне Кулашин провел 35 матчей за «Борац», в которых отметился 5 голами и 1 результативной передачей.

«Динамо» на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за 6 туров.