«Динамо» провело встречу с болельщиками

По информации «СЭ», в Новогорске состоялась встреча между представителями «Динамо» и фанатами команды.

На вопросы болельщиков отвечали гендиректор Павел Пивоваров, главный тренер Марцел Личка, футболисты Антон Шунин, Игорь Лещук, Константин Тюкавин.

На встрече обсуждалась игра команды в первой половине сезона и перспективы на второй круг. Кроме того, фанаты сыграли в футбол с тренерским штабом бело-голубых.

«Динамо» с 25 очками занимает третье место в РПЛ после окончания первого круга.