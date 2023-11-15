«Динамо» провело встречу с болельщиками

Сегодня, 20:22
По информации «СЭ», в Новогорске состоялась встреча между представителями «Динамо» и фанатами команды.
На вопросы болельщиков отвечали гендиректор Павел Пивоваров, главный тренер Марцел Личка, футболисты Антон Шунин, Игорь Лещук, Константин Тюкавин.
На встрече обсуждалась игра команды в первой половине сезона и перспективы на второй круг. Кроме того, фанаты сыграли в футбол с тренерским штабом бело-голубых.
«Динамо» с 25 очками занимает третье место в РПЛ после окончания первого круга.