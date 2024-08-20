«Динамо» проявляет интерес к Артуру Гомесу и Алирезе Яханбакшу

Как стало известно «СЭ», «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Крузейро» Артуру Гомесу. 26-летний бразилец может сыграть как на флангах полузащиты (преимущественно слева), так и в атаке.

В Европе Гомес выступал за «Эшторил» и «Спортинг» в Португалии. Сам игрок готов к переезду в Россию, однако с «Крузейро» достигнуть договорЕнности пока не удалось.

Один из альтернативных вариантов для бело-голубых, по данным «СЭ», — 31-летний игрок сборной Ирана Алиреза Яханбакш, который последние пять лет выступал за английский «Брайтон» и голландский «Фейеноорд», а сейчас находится в статусе свободного агента.