Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:57

«Динамо» проявляет интерес к Артуру Гомесу и Алирезе Яханбакшу

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Крузейро» Артуру Гомесу. 26-летний бразилец может сыграть как на флангах полузащиты (преимущественно слева), так и в атаке.

В Европе Гомес выступал за «Эшторил» и «Спортинг» в Португалии. Сам игрок готов к переезду в Россию, однако с «Крузейро» достигнуть договорЕнности пока не удалось.

Один из альтернативных вариантов для бело-голубых, по данным «СЭ», — 31-летний игрок сборной Ирана Алиреза Яханбакш, который последние пять лет выступал за английский «Брайтон» и голландский «Фейеноорд», а сейчас находится в статусе свободного агента.

ФК Динамо (Москва)
ФК Крузейро
6
0
Читайте также
Свентек обвинили в частых походах в туалет во время матча
«Зенит» лишился Глушенкова и Вендела перед матчем со «Спартаком»
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Отказались от Шипачева, дали Разину новый контракт, проводили Мозякина. Что происходит с «Металлургом» в межсезонье КХЛ
Путин прибыл в Чечню
Организаторы подготовили онлайн-маршруты для осмотра выставки «Россия»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Изидор в среду пройдет медосмотр для завершения перехода в «Сандерленд»
В «Локомотиве» рассказали, какие линии планируют усилить до закрытия летнего трансферного окна
Медведев: «Изидор по дороге в Сандерленд»
Изидор может уйти в аренду в клуб из чемпионшипа
Источник: ЦСКА ведет переговоры с «Маккаби» Тель-Авив о трансфере Тургемана
Гаджиев — о переговорах с Агаларовым: «Знаю, что они идут к завершению»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Роналдо считает, что форвард «Ростова» может стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ

Изидор в среду пройдет медосмотр для завершения перехода в «Сандерленд»