«Динамо»: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

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Футболисты «Динамо» вышли из зимнего отпуска в четверг, 11 января. В этот день игроки приняли участие в медицинском обследовании. 13 января команда отправилась на сбор в Доху (Катар).
Первый тренировочный сбор завершится 25 января. Планируется, что во время него команда тренера Марцела Лички проведет одну контрольную игру. Второй сбор «Динамо» состоится в турецком Белеке с 31 января по 13 февраля. Третий пройдет также в Белеке — с 16 по 25 февраля. Во время двух последних сборов будет сыграно 10 товарищеских матчей.
Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024*:
* Полное расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников появится позже на этой странице.
«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 18 туров.
Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».