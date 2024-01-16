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Сегодня, 19:00

«Динамо»: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

Игроки «Динамо» вышли из зимнего отпуска 11 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Футболисты «Динамо» вышли из зимнего отпуска в четверг, 11 января. В этот день игроки приняли участие в медицинском обследовании. 13 января команда отправилась на сбор в Доху (Катар).

Первый тренировочный сбор завершится 25 января. Планируется, что во время него команда тренера Марцела Лички проведет одну контрольную игру. Второй сбор «Динамо» состоится в турецком Белеке с 31 января по 13 февраля. Третий пройдет также в Белеке — с 16 по 25 февраля. Во время двух последних сборов будет сыграно 10 товарищеских матчей.

Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024*:

  • 25 января. «Динамо» — «Аль-Вакра». Начало — 11:00.
  • 3 февраля. «Динамо» — «Ботев»
  • 4 февраля. «Динамо» — «Гангвон»
  • 8 февраля. «Динамо» — «Оренбург»
  • 19 февраля. «Динамо» — «Крылья Советов». Начало — 11.00
  • 19 февраля. «Динамо» — «Крылья Советов». Начало — 17.00
  • 23 февраля. «Динамо» — «Балтика»
  • 24 февраля. «Динамо» — ЦСКА

* Полное расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников появится позже на этой странице.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 18 туров.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo;, как и&nbsp;прошлой зимой, отправится на&nbsp;сборы в&nbsp;Дубай. «Ахмат» уже в Турции, «Спартак» будет в отпуске еще 10 дней. Где и как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона

Футбол
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ФК Динамо (Москва)
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