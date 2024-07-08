«Динамо» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Факела» в чемпионате России в субботу, 20 июля. Также летом команда проведет три игры в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр бело-голубых. Время начала — московское.

«Динамо»: расписание матчей лето 2024

20 июля, суббота

20:00. «Динамо» Москва — «Факел» — Премьер-лига

27 июля, суббота

17:30. «Динамо» Москва — «Локомотив» — Премьер-лига

31 июля, среда

18:30. «Спартак» — «Динамо» Москва — Кубок России

3 августа, суббота

15:00. «Акрон» — «Динамо» Москва — Премьер-лига

10 августа, суббота

17:30. «Зенит» — «Динамо» Москва — Премьер-лига

14 августа, среда

19:30. «Динамо» Москвам — «Динамо» Махачкала — Кубок России

17 августа, суббота

17:00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов» — Премьер-лига

25 августа, воскресенье

17:30. «Динамо» Москва — «Краснодар» — Премьер-лига

28 августа, среда

19:30. «Динамо» Москва — «Крылья Советов» — Кубок России