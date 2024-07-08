Сегодня, 16:00
«Динамо» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Факела» в чемпионате России в субботу, 20 июля. Также летом команда проведет три игры в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр бело-голубых. Время начала — московское.
20:00. «Динамо» Москва — «Факел» — Премьер-лига
17:30. «Динамо» Москва — «Локомотив» — Премьер-лига
18:30. «Спартак» — «Динамо» Москва — Кубок России
15:00. «Акрон» — «Динамо» Москва — Премьер-лига
17:30. «Зенит» — «Динамо» Москва — Премьер-лига
19:30. «Динамо» Москвам — «Динамо» Махачкала — Кубок России
17:00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов» — Премьер-лига
17:30. «Динамо» Москва — «Краснодар» — Премьер-лига
19:30. «Динамо» Москва — «Крылья Советов» — Кубок России