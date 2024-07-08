Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

«Динамо»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

Опубликовано расписание игр «Динамо» Москва на лето 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Скопинцев (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Факела» в чемпионате России в субботу, 20 июля. Также летом команда проведет три игры в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр бело-голубых. Время начала — московское.

«Динамо»: расписание матчей лето 2024

20 июля, суббота

20:00. «Динамо» Москва — «Факел» — Премьер-лига

27 июля, суббота

17:30. «Динамо» Москва — «Локомотив» — Премьер-лига

31 июля, среда

18:30. «Спартак» — «Динамо» Москва — Кубок России

3 августа, суббота

15:00. «Акрон» — «Динамо» Москва — Премьер-лига

10 августа, суббота

17:30. «Зенит» — «Динамо» Москва — Премьер-лига

14 августа, среда

19:30. «Динамо» Москвам — «Динамо» Махачкала — Кубок России

17 августа, суббота

17:00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов» — Премьер-лига

25 августа, воскресенье

17:30. «Динамо» Москва — «Краснодар» — Премьер-лига

28 августа, среда

19:30. «Динамо» Москва — «Крылья Советов» — Кубок России

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Эрдоган раскритиковал УЕФА из-за дисквалификации Демирала
Фанаты собирают подписи к петиции для переигровки матча Испания — Германия
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Путин призвал наладить систему отпусков для участников спецоперации
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Президент «Оренбурга» — о переходе Веры в «Химки»: «Все уже оформлено»

Тульский «Арсенал» арендовал хавбека «Локомотива» Никитина