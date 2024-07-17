«Динамо»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Динамо» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Факела» в чемпионате России

«Динамо» начнет сезон-2024/25 с матча против «Факела» в чемпионате России. Встреча пройдет в субботу, 20 июля. В Кубке страны московский клуб в 1-м туре Пути РПЛ сыграет на выезде против «Спартака».

Сезон-2024/25 станет для футбольного клуба «Динамо» Москва 32-м в чемпионате России.

«Динамо» лидировало в чемпионате России перед заключительным туром, но в итоге финишировало на третьем месте. В Кубке страны команда дошла до 2-го этапа полуфинала Пути регионов.

«Динамо»: расписание матчей на сезон 2024/2025

20 июля, суббота. РПЛ, 1-й тур. «Динамо» Москва — «Факел». 20.00.

27 июля, суббота. РПЛ, 2-й тур. «Динамо» Москва — «Локомотив». 17.30.

31 июля, среда. Кубок России, 1-й тур. «Спартак» — «Динамо» Москва. 18.30.

3 августа, суббота. РПЛ, 3-й тур. «Акрон» — «Динамо» Москва. 15.00.

10 августа, суббота. РПЛ, 4-й тур. «Зенит» — «Динамо» Москва. 17.30.

14 августа, среда. Кубок России, 2-й тур. «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. 19.30.

17 августа, суббота. РПЛ, 5-й тур. «Динамо» Москва — «Крылья Советов». 17.00.

25 августа, воскресенье. «Динамо» Москва — «Краснодар». 17.30.

28 августа, среда. Кубок России, 3-й тур. «Динамо» Москва — «Крылья Советов». 19.30.

Полностью календарь «Динамо» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

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