«Динамо»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

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«Динамо» начнет сезон-2024/25 с матча против «Факела» в чемпионате России. Встреча пройдет в субботу, 20 июля. В Кубке страны московский клуб в 1-м туре Пути РПЛ сыграет на выезде против «Спартака».
Сезон-2024/25 станет для футбольного клуба «Динамо» Москва 32-м в чемпионате России.
«Динамо» лидировало в чемпионате России перед заключительным туром, но в итоге финишировало на третьем месте. В Кубке страны команда дошла до 2-го этапа полуфинала Пути регионов.
«Динамо»: расписание матчей на сезон 2024/2025
Полностью календарь «Динамо» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
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