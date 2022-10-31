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Сегодня, 20:31

«Динамо» рассматривает возможность возвращения Моро нынешней зимой

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Никола Моро.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в «Динамо» планируют обсудить с коллегами из «Болоньи» вопрос о возвращении полузащитника Николы Моро нынешней зимой.

24-летний хорват летом отправился в аренду в итальянский клуб по приглашению главного тренера Синиши Михайловича.

Однако сербский специалист, страдающий лейкемией, по состоянию здоровья оставил свой пост в начале сентября, его сменил Тиагу Мотта, который не доверяет Моро. На счету хорватf только 64 минуты в серии А и один матч в Кубке Италии.

Полузащитник сегодня не попал в расширенный список сборной Хорватии на ЧМ-2022, его не устраивает роль запасного в клубе. «Динамо», впрочем, пока не обсуждало с «Болоньей» вопрос возвращения игрока, переговоры должны пройти после завершения первой части чемпионата.

Никола Моро
ФК Болонья
ФК Динамо (Москва)
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