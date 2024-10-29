«Динамо» встретится с «Ростовом» в 14-м туре чемпионата России

Московское «Динамо» встретится с «Ростовом» в матче 14-го тура чемпионата России в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Динамо» набрало 26 очков в 13 матчах, «Ростов» — 13. В предыдущем туре РПЛ динамовцы в гостевой игре победили «Химки» (4:3), а ростовчане на своем поле уступили «Ахмату» (2:3).

В прямом эфире матч бело-голубых и дончан покажет телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию, с ключевыми событиями игры «Динамо» — «Ростов» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Полностью расписание 14-го тура и таблица РПЛ доступны в разделе чемпионата России на сайте «СЭ».