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Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Ростов»: смотреть матч РПЛ онлайн

«Динамо» и «Ростов» проведут матч в 14-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» встретится с «Ростовом» в матче 14-го тура чемпионата России в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ростов». Основные события игры можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
01 нояб, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

«Динамо» набрало 26 очков в 13 матчах чемпионата, «Ростов» — 13. В предыдущем туре РПЛ бело-голубые в гостях победили «Химки» (4:3), а ростовчане на своем поле уступили «Ахмату» (2:3).

За всю историю встреч в чемпионатах России динамовцы победили 25 раз, ростовчане — 14, вничью завершились 19 матчей. Разность мячей — 88-61 в пользу москвичей.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов

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