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29 марта, 18:00

«Динамо» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» начнется в 19.30 мск 29 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Защитник «Ростова» Максим Осипенко.
Максим Осипенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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29 марта московское «Динамо» на своем поле стадиона «ВТБ Арена» сыграет против «Ростова» в матче 22-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19.30 мск.

Смотреть видеотрансляцию игры «Динамо» — «Ростов» в прямом эфире можно будет по подписке на телеканале «Матч Премьер». Начало — с 19.20 по московскому времени. В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция ключевых событий противостояния.

«Динамо» главного тренера Марцела Лички идет на третьей строчке с 38 очками в РПЛ после 20 туров. «Ростов» Валерия Карпина находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России после 20 игр.

В последний раз команды встречались 3 сентября 2023 года. Тогда в седьмом туре РПЛ динамовцы победили «Ростов» со счетом 2:1.

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