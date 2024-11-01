Сегодня, 09:00
Московское «Динамо» встретится с «Ростовом» в матче 14-го тура чемпионата России в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». Трансляцию, которая начнется за 10 минут до матча, можно также смотреть на сайте канала matchtv.ru (на платной основе).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ростов». Основные события игры можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
«Динамо» набрало 26 очков в 13 матчах РПЛ, «Ростов» — 13.
За всю историю встреч команд в чемпионатах России динамовцы победили 25 раз, ростовчане — 14, вничью завершились 19 матчей. Разница мячей — 88-61 в пользу москвичей.