«Динамо» и «Ростов» встретятся в матче 14-го тура РПЛ

Московское «Динамо» встретится с «Ростовом» в матче 14-го тура чемпионата России в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». Трансляцию, которая начнется за 10 минут до матча, можно также смотреть на сайте канала matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ростов». Основные события игры можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Динамо» набрало 26 очков в 13 матчах РПЛ, «Ростов» — 13.

За всю историю встреч команд в чемпионатах России динамовцы победили 25 раз, ростовчане — 14, вничью завершились 19 матчей. Разница мячей — 88-61 в пользу москвичей.