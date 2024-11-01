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Сегодня, 09:00

«Динамо» — «Ростов»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть онлайн-трансляцию

«Динамо» и «Ростов» встретятся в матче 14-го тура РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
«Динамо» примет «Ростов» в Москве.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московское «Динамо» встретится с «Ростовом» в матче 14-го тура чемпионата России в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». Трансляцию, которая начнется за 10 минут до матча, можно также смотреть на сайте канала matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ростов». Основные события игры можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
01 нояб, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

«Динамо» набрало 26 очков в 13 матчах РПЛ, «Ростов» — 13.

За всю историю встреч команд в чемпионатах России динамовцы победили 25 раз, ростовчане — 14, вничью завершились 19 матчей. Разница мячей — 88-61 в пользу москвичей.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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