«Динамо» — «Рубин»: Чебан правильно удалил Даку. Но так наши судьи поступают очень редко

На 90-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Динамо» — «Рубин» Сергей Чебан правильно вынес предупреждение Мирлинду Даку за демонстративное несогласие с решением судьи, который зафиксировал фол нападающего казанцев. Для форварда желтая карточка стала второй в этой игре — за ней последовала красная и удаление с поля.

Наказание верное, но может показаться необычным и даже чрезмерным, потому что не все наши судьи и не всегда карают такое поведение футболистов и тренеров предупреждениями.