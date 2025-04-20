«Динамо» и «Рубин» встретятся в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 20 апреля. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча москвичей и казанцев. С основными событиями и результатом игры «Динамо» Москва — «Рубин» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ», трансляция начинается за 15 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«Динамо» с 43 очками идет на шестом месте в РПЛ, «Рубин» с 36 — на седьмом. Игра команд в первом круге чемпионата завершилась победой москвичей (4:0).