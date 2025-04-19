«Динамо» и «Рубин» сыграют в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 20 апреля. Начало игры на «ВТБ Арене» в Москве — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Рубин» можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч в столице России покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 13.45 мск, за 15 минут до стартового свистка. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

В чемпионате России-2024/25 после 24 туров «Динамо» занимает пятое место с 43 очками, в предыдущем матче бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» (1:1). «Рубин» набрал 36 очков и перед туром шел седьмым, в прошлую субботу казанцы победили «Локомотив» (1:0).