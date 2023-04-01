«Сочи» на выезде победил «Динамо» — гости больше часа играли вдесятером

«Сочи» в гостях обыграл «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ — 2:0.

На 25-й минуте вратарь сочинцев Сослан Джанаев получил прямую красную карточку за фол в штрафной на Денисе Макарове, который обыграв голкипера мог забивать в пустые ворота.

На замену Джанаеву вышел Денис Адамов, который отбил пенальти в исполнении Даниила Макарова.

Во втором тайме гости, играя в меньшинстве, забили два гола — на 67-й минуте отличился Ваня Дркушич, на 73-й — Артем Макарчук.

«Динамо» с 35 очками осталось на 4-м месте, отставая от «Спартака» на 5 очков. У красно-белых остался один матч в запасе. «Сочи» с 31 очков обошел «Краснодар» в турнирной таблице и занял 8-ю строчку.

В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет на выезде со «Спартаком» 8 апреля. «Сочи» дома примет «Крылья Советов» 9-го числа.