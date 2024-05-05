«Динамо» встретится с «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ в воскресенье, 5 мая. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Сочи» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на платных онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

Команда Марцела Лички набрала 47 очков и занимает 3-е место в таблице чемпионата. Южане с 20-ю баллами идут на 16-й строчке премьер-лиги.

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