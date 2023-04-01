Сегодня, 12:50
«Динамо» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.
«Динамо»: Лещук, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Норманн, Гагнидзе, Тюкавин, Гладышев.
Запасные: Шунин, Купцов, Лепский, Александров, Бессмертный, Майсторович, Лесовой, Балахонов, Нгамале, Грулев.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Сарвели.
Запасные: Заболотный, Адамов, Макарчук, Миладинович, Мещанинов, Сиссако, Цаллагов, Шипунов, Батырев, Жоаозиньо, Джорджевич.
Матч «Динамо» — «Сочи» состоится сегодня, 1 апреля и начнется в 14.00 (мск).