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Сегодня, 12:50

«Динамо» — «Сочи»: Лещук, Норманн и Гладышев выйдут на поле с первых минут

Иван Торопцев
Корреспондент
Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Динамо» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лещук, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Норманн, Гагнидзе, Тюкавин, Гладышев.

Запасные: Шунин, Купцов, Лепский, Александров, Бессмертный, Майсторович, Лесовой, Балахонов, Нгамале, Грулев.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Сарвели.

Запасные: Заболотный, Адамов, Макарчук, Миладинович, Мещанинов, Сиссако, Цаллагов, Шипунов, Батырев, Жоаозиньо, Джорджевич.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится сегодня, 1 апреля и начнется в 14.00 (мск).

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Сочи

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ФК Сочи
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