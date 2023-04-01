«Динамо» — «Сочи»: судья простил игрока гостей, но наказал динамовца. Фернандес пропустит матч со «Спартаком»

На 54-й и 57-й минутах матча 21-го тура чемпионата России «Динамо» — «Сочи» арбитр Роман Галимов повел себя непоследовательно в двух эпизодах с участием сочинца Владислава Сарвели. Сначала он ошибочно не вынес ему предупреждение за грубый фол в центре поля против Сабы Сазонова.

А затем рефери показал желтую карточку динамовцу Роберто Фернандесу, который сыграл неаккуратно в единоборстве с Сарвели. Сочинец усилил фол — Галимов отреагировал предупреждением. Оно стало для Фернандеса четвертым, он пропустит матч со «Спартаком».