«Динамо» и «Сочи» сыграют в матче 27-го тура РПЛ 5 мая

5 мая «Динамо» в Москве примет «Сочи» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

В 16.15 мск на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru начнется бесплатная видеотрансляция встречи «Динамо» — «Сочи». На телеканале «Матч Премьер» также покажут противостояние 27-го тура РПЛ для всех зрителей с подпиской.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры «Динамо» с «Сочи».

«Динамо» с главным тренером Марцелом Личкой находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Сочи» с 20 баллами располагается на последней, 16-й строчке в чемпионате страны.

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