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Сегодня, 15:30

«Динамо» сообщило, что Мостовой снялся в ролике в образе царя

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В пресс-службе «Динамо» рассказали, как Александр Мостовой снимался в образе царя Ивана Грозного из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Александр максимально корректно и профессионально отнесся к работе динамовской медиаслужбы, был открыт, уделил достаточно времени и с удовольствием взаимодействовал. Когда мы узнали о скором приезде Мостового на базу в Новогорск для прохождения стажировки, сразу стали готовить многочисленные идеи по контенту с ним, хотя времени было мало. Такую возможность упускать нельзя. Спасибо клубу, что поддержали этот подход, а Ролану Гусеву — за селеб-маркетинг.

Конкретно эту идею предложили сотрудники, отвечающие за СММ. Мостовому показали старый ролик про него: «Очень приятно, царь». Ему понравилось, дальше предложили сделать фото в образе. На предновогодних матчах мы уже несколько лет обязательно используем образы героев из фильма «Иван Васильевич...» — Ивана Грозного в динамовском мерче и Жоржа Милославского. Болельщикам очень нравится. Возможно, теперь у нас появился топовый претендент на роль Царя на домашнем матче 8 декабря с «Химками», — приводит слова пресс-службы «РБ Спорт».

Мостовой начал стажировку в «Динамо» 6 ноября.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)

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