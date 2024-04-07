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Сегодня, 21:28

Дубль Соболева после двух ошибок Лещука принес «Спартаку» победу над «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» на выезде победил «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ — 2:1.

Игра проходила на «ВТБ Арене» в Москве.

Счет на 5-й минуте с пенальти открыл полузащитник хозяев Луис Чавес. Одиннадцатиметровый был назначен после попадания мяча в руку Наиля Умярова.

Победу красно-белым принес дубль Александра Соболева. Нападающий красно-белых отличился на 74-й и 88-й минутах. Оба раза он успел на отскок после ошибок голкипера «Динамо» Игоря Лещука.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:2
Спартак

Александр Соболев
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
43
385
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