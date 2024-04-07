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Сегодня, 18:25

«Динамо» — «Спартак»: Тюкавин, Соболев и Угальде сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Динамо» и «Спартаком» в 23-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Кудравец, Паршивлюк, Даса, Майсторович, Фомин, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Смолов, Грулев, Гладышев.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Зиньковский, Умяров, Пруцев, Медина, Соболев, Угальде.

Запасные: Селихов, Свинов, Чернов, Джикия, Классен, Тавареш, Рябчук, Игнатов, Литвинов, Денисов, Бонгонда, Быковский.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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