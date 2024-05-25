Впервые в истории чемпионата России лидер перед последним туром опустился на третье место

Сегодня, 19:50
«Зенит» сломал историческую традицию, согласно которой лидер перед последним туром никогда не покидал первую строчку и тем более не опускался на третье место, как «Динамо» — 2023/24.
В 1996 и 2002 годах догоняющие брали золото, правда по итогам «золотого» матча.
Как играли в последнем туре претенденты на чемпионство
|
Сезон
|
Клуб
|
Очки перед туром
|
Матч
|
Итоговое место
|
1996
|
Алания
|
69
|
Локомотив НН (д) — 3:1
|
2-е*
|
|
Спартак
|
69
|
Зенит (г) — 2:1
|
1-е*
|
|
Ротор
|
67
|
Уралмаш (д) — 2:1
|
3-е
|
1997
|
Спартак
|
70
|
Ротор (г) — 2:0
|
1-е
|
|
Ротор
|
68
|
Спартак (д) — 0:2
|
2-е
|
2002
|
ЦСКА
|
63
|
Сатурн (г) — 3:0
|
2-е*
|
|
Локомотив
|
63
|
Динамо (г) — 2:1
|
1-е*
|
2004
|
Локомотив
|
58
|
Шинник (г) — 2:0
|
1-е
|
|
ЦСКА
|
57
|
Москва (г) — 4:1
|
2-е
|
2007
|
Зенит
|
61
|
Сатурн (г) — 1:0
|
1-е
|
|
Спартак
|
59
|
Динамо (д) — 2:1
|
2-е
|
2013/14
|
ЦСКА
|
61
|
Локомотив (д) — 1:0
|
1-е
|
|
Зенит
|
60
|
Кубань (г) — 4:1
|
2-е
|
|
Локомотив
|
59
|
ЦСКА (г) — 0:1
|
3-е
|
2015/16
|
ЦСКА
|
62
|
Рубин (г) — 1:0
|
1-е
|
|
Ростов
|
60
|
Терек (г) — 2:0
|
2-е
|
2023/24
|
Динамо
|
56
|
Краснодар (г) — 0:1
|
3-е
|
|
Зенит
|
54
|
Ростов (д) — 2:1
|
1-е
|
|
Краснодар
|
53
|
Динамо (д) — 1:0
|
2-е
* Победитель чемпионата определялся в «золотом» матче.