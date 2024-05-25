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Сегодня, 19:50

Впервые в истории чемпионата России лидер перед последним туром опустился на третье место

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» сломал историческую традицию, согласно которой лидер перед последним туром никогда не покидал первую строчку и тем более не опускался на третье место, как «Динамо» — 2023/24.

В 1996 и 2002 годах догоняющие брали золото, правда по итогам «золотого» матча.

Как играли в последнем туре претенденты на чемпионство

Сезон

Клуб

Очки перед туром

Матч

Итоговое место

1996

Алания

69

Локомотив НН (д) — 3:1

2-е*

Спартак

69

Зенит (г) — 2:1

1-е*

Ротор

67

Уралмаш (д) — 2:1

3-е

1997

Спартак

70

Ротор (г) — 2:0

1-е

Ротор

68

Спартак (д) — 0:2

2-е

2002

ЦСКА

63

Сатурн (г) — 3:0

2-е*

Локомотив

63

Динамо (г) — 2:1

1-е*

2004

Локомотив

58

Шинник (г) — 2:0

1-е

ЦСКА

57

Москва (г) — 4:1

2-е

2007

Зенит

61

Сатурн (г) — 1:0

1-е

Спартак

59

Динамо (д) — 2:1

2-е

2013/14

ЦСКА

61

Локомотив (д) — 1:0

1-е

Зенит

60

Кубань (г) — 4:1

2-е

Локомотив

59

ЦСКА (г) — 0:1

3-е

2015/16

ЦСКА

62

Рубин (г) — 1:0

1-е

Ростов

60

Терек (г) — 2:0

2-е

2023/24

Динамо

56

Краснодар (г) — 0:1

3-е

Зенит

54

Ростов (д) — 2:1

1-е

Краснодар

53

Динамо (д) — 1:0

2-е

* Победитель чемпионата определялся в «золотом» матче.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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