«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в форме, посвященной Льву Яшину

Московское «Динамо» проведет выездной матч 6-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» в форме, посвященной единственному вратарю-обладателю «Золотого мяча» Льву Яшину.

Во вторник, 22 октября, Яшину исполнилось бы 95 лет.

«День рождения Льва Ивановича Яшина традиционно является для нашего клуба большим праздником. В последние годы мы соблюдаем как минимум три знаковых момента. Первое — это игра в специальном черном комплекте формы. Второе — домашний матч, посвященный дню рождения легенды. Третье — оригинальный видеоролик с исторической составляющей», — приводит РИА Новости Спорт слова пресс-службы «Динамо».

Встреча Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо» пройдет 24 октября в Самаре.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы-1960 в составе сборной СССР. В ходе карьеры он становился пятикратным чемпионом Советского союза и трехкратным победителем Кубка СССР. Яшин остается единственным вратарем в истории, которому удалось получить «Золотой мяч» (1963).