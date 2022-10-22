«Динамо» сыграет с «Локомотивом» в черной форме в честь дня рождения Льва Яшина

Сегодня, 12:30
«Динамо» представило специальный комплект черного цвета на матч 14-го тура РПЛ против «Локомотива».
«В честь дня рождения Льва Ивановича Яшина динамовцы сыграют против «Локомотива» в специальной черной форме. Комплект создан в знак уважения лучшему голкиперу ХХ века, получившему во время своей карьеры прозвище «Черный паук» — отчасти из-за темного вратарского свитера», — говорися в Telegram-канале «Динамо».
Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет сегодня, 22 октября и начнется в 19.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования