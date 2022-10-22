«Динамо» сыграет с «Локомотивом» в черной форме в честь дня рождения Льва Яшина

«Динамо» представило специальный комплект черного цвета на матч 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

«В честь дня рождения Льва Ивановича Яшина динамовцы сыграют против «Локомотива» в специальной черной форме. Комплект создан в знак уважения лучшему голкиперу ХХ века, получившему во время своей карьеры прозвище «Черный паук» — отчасти из-за темного вратарского свитера», — говорися в Telegram-канале «Динамо».